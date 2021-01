Busto Garolfo, giornata di lutto cittadino per l’ex sindaco Alli

Oggi Busto Garolfo rende l’ultimo saluto a Giovanni Alli, sindaco del paese dal 2004 al 2009

Oggi è giornata di lutto cittadino a Busto Garolfo. Lo ha annunciato il sindaco Susanna Biondi: alle 14 nella chiesa parrocchiale si svolgeranno infatti i funerali di Giovanni Alli, primo cittadino del paese dal 2004 al 2009, venuto a mancare nella mattinata di giovedì a 72 anni. Alle esequie sarà possibile partecipare solo nel numero previsto dagli appositi protocolli e nel rispetto delle disposizioni anti contagio.

Un fulmine a ciel sereno per la comunità

La notizia della scomparsa di Alli è stata una doccia fredda per tutta la comunità. Alli si è spento a causa di una malattia repentina, diagnosticatagli solo un mese fa. L’ex sindaco lascia due figlie, la moglie Elisa e il fratello, Giuseppe Alli, noto docente ma anche ex consigliere comunale.

La carriera amministrativa di Alli

Giovanni Alli aveva maturato una significativa esperienza in diversi ambiti dell’Amministrazione pubblica locale a Busto Garolfo. Prima da assessore e vicesindaco nell’Amministrazione di Ernesto Carlo Rimoldi, poi come sindaco di centrosinistra dal 2004 al 2009 e, in seguito, ricandidatosi nuovamente nel 2009, nei banchi dell’opposizione, dove ha però continuato la sua attività con onestà e passione riconosciuta da tutti fino al 2014.

Il ricordo della prima cittadina

E’ stato proprio in quel periodo, nei cinque anni passati in minoranza, che l’attuale sindaca di Busto Garolfo, Susanna Biondi, aveva conosciuto Alli. Un ricordo che la farà sempre rimanere affezionata a quella che ha definito come una vera e propria guida per il suo percorso amministrativo.