«Brutta put… adesso vedi cosa ti faccio»: tentata aggressione a una commerciante

La donna è riuscita a raggiungere il suo negozio e a chiudersi dentro

Tanta paura per una commerciante del centro cittadino di Rho che grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscita a scampare a un tentativo di aggressione avvenuto all’esterno del suo negozio.

La donna stava raggiungendo a piedi il negozio quando si è vista ostacolare la strada da un uomo

Erano da poco passate le 13 quando la donna che stava raggiungendo a piedi il negozio si è vista ostacolare la strada da un uomo che si trovava anch’esso sulla carreggiata. «Oltre a ostacolare il mio passaggio – ha raccontato la commerciante nella denuncia presentata ai carabinieri della Compagnia di Rho – l’uomo ha iniziato a guardarmi con insistenza fino a quando ho preso il telefono, ho fatto finta di chiamare e allungando il passo mi sono diretta verso il mio negozio»

La commerciante è riuscita a raggiungere il negozio, l’uomo ha cercato di buttare giù la porta a spallate

E’ stato in quel momento che l’uomo, sempre secondo il racconto riportato nella denuncia ha iniziato a urlare.

«Brutta Put… adesso vedi cosa ti faccio e come ti finisco»

Impaurita e tremante la commerciante è riuscita a schiacciare il telecomando, alzare la serranda del suo negozio, aprire la porte ed entrare.

«Una volta all’interno – prosegue la donna – ho sentito un fortissimo rumore, era l’uomo che avevo appena incontrato in strada e mi aveva insultato, che stava tentando di buttare giù la porta del negozio prendendola a spallate.»

Visto che non è riuscito nel suo intento l’uomo ha poi desistito e lasciato la zona. La commerciante rhodense che oltre a fare denuncia ha scritto al sindaco per chiedere controlli nelle vie centrali della città.