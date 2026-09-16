Brutta caduta dalla bici, paura per un 29enne: arriva l’elisoccorso

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle ore 15 in via Ferrari a San Vittore Olona

Attimi di grande paura nel pomeriggio a San Vittore Olona per un ragazzo di 29 anni caduto da una bici.

La caduta e lo spavento

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima le 15, quando il ragazzo, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine arrivate sul posto, avrebbe perso il controllo della bicicletta rovinando a terra mentre si trovava lungo la via Leopardi.

L’arrivo dei soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi, visto che nei primi minuti il giovane sembrava incosciente. L’allerta ha portato sul posto l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica in codice giallo. Oltre che gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della stazione di Cerro Maggiore.

Fortunatamente però le condizioni di salute del ragazzo si sono rivelato meno critiche di quanto inizialmente paventato, dunque è stato trasferito per accertamenti in codice giallo.