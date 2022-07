Bruciano 150 metri quadrati di sterpaglie

Sterpaglie in fiamme a Busto Garolfo.

Sterpaglie a fuoco

Ancora sterpaglia in fiamme sul territorio. E' successo questa mattina a Busto Garolfo. Erano circa le 8 quando alcuni passanti hanno notato del fumo provenire dalla zona di vegetazione che si trova in via don Minzoni. Non hanno perso tempo e hanno subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi al lavoro. Hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, che sono durate pochissimo. Le fiamme hanno distrutto circa 150 metri quadrati di vegetazione.