Brucia la farmacia Meazza: vigili del fuoco in centro

Al momento non sono ancora note le cause del rogo, non dovrebbe trattarsi di un incendio di origine dolosa

Fiamme nelle prime ore della mattinata di oggi in centro a Rho, precisamente in via Matteotti. A prendere fuoco i locali della storica farmacia Meazza situata all’inizio della via centrale della città a pochi metri da piazza San Vittore.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Rho

Scattato l’allarme sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco di Rho, gli agenti della Polizia Locale cittadina e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Rho. Uomini delle forze dell’ordine che hanno subito chiuso la strada in modo da permettere ai vigili del fuoco di lavorare in tranquillità

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati

Distrutti dalle fiamme il magazzino e l’ufficio della farmacia che si trovano su retro del locale. Danni anche all’interno della farmacia con le vetrina che danno su via Matteotti completamente nere dal fumo presente all’interno del locale. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Restano al momento imprecisate le cause che hanno scatenato le fiamme

Restano al momento imprecisate le cause che hanno scatenato le fiamme anche se, dalle prime ricostruzioni fatte da vigili del fuoco e forze dell’ordine non dovrebbe trattarsi di un incendio di natura dolosa.