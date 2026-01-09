E' quanto successo in un'abitazione di via Etna; sul posto i Vigili del fuoco, Ats e ambulanze del 118. Nove persone in ospedale

Braciere in casa per scaldarsi, famiglia intossicata. E’ successo a Canegrate.

Per fronteggiare il freddo di questi giorni, e queste notti, avevano preso un braciere e l’avevano accesso. All’interno della loro abitazione (senza impianto di riscaldamento). E’ quanto accaduto nella notte di oggi, venerdì 9 gennaio 2025, a Canegrate, all’interno di una casa di via Etna. Ma i fumi hanno sprigionato anche del monossido di carbonio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano, arrivati insieme alle ambulanze del 118 e all’Ats. A rimanere intossicati è stata l’intera famiglia: 6 adulti e tre minori. Tutti sono stati soccorsi sul posto, poi trasportati all’ospedale Niguarda di Milano dove sono stati trattati in camera iperbarica