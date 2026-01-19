Box in fiamme, arrivano i pompieri: è successo a Sant’Ilario, frazione di Nerviano.

Box in fiamme

Fiamme da un box di Sant’Ilario, frazione di Nerviano. E quanto accaduto nella mattinata di ieri, domenica 18 gennaio 2026, in via Cadorna. Erano circa le 10.30 quando una colonna di fumo è rimasta visibile anche da lunga distanza. A prendere fuoco è stata la batteria dell’auto, che il padrone della vettura aveva messo sotto carica: molto probabilmente il guasto è nato dal caricatore che ha causato un cortocircuito.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo l’area in sicurezza.