Bottigliette di plastica e assorbenti nello scarico: al Galilei Dad fino a venerdì

Bottigliette di plastica e assorbenti nel canale di scolo verso la rete fognaria: i lavori di ripristino dei servizi igienici al liceo Galilei di Legnano richiedono più tempo del previsto e le lezioni proseguiranno in modalità a distanza fino a venerdì 30 aprile 2021.

Bottigliette di plastica e assorbenti gettati nel wc: si allungano i tempi per ripristinare la funzionalità dei servizi igienici

A comunicarlo è il dirigente scolastico Marcello Bettoni (nella foto di copertina), il quale lunedì 27 era stato costretto a disporre nuovamente il ricorso alla Dad per tutti gli studenti dell’istituto per un cedimento nella condotta di scolo verso la rete fognaria che aveva messo fuori uso i servizi igienici. “Questa mattina è stato liberato il canale di scolo che risultava occluso da materiale improprio, il quale ha provocato allagamenti e ha determinato la rottura delle condotte di deflusso, rendendo di conseguenza inagibili i servizi dell’Istituto e l’Istituto stesso – si legge nella circolare diffusa nel pomeriggio di ieri, martedì 28 – Nella massa del materiale occludente che faceva da ‘tappo’ sono state trovati (tra l’altro) assorbenti e bottigliette di plastica. Ogni commento ci sembra superfluo. Ora si rendono necessari dei lavori edili per ripristinare la funzionalità delle tubature. Pertanto, fino a venerdì 30 aprile, tutte le attività didattiche che non si possono svolgere a distanza sono sospese e rimandate a dopo il ripristino della funzionalità dei servizi igienici”.

Lo stop imprevisto delle lezioni in presenza ha imposto uno slittamento nella turnazione dei gruppi classe

Lo stop imprevisto delle lezioni in presenza ha imposto alla dirigenza uno slittamento nella turnazione dei gruppi classe. “Per garantire un’equilibrata frequenza a scuola degli studenti, quando il guasto ai servizi igienici sarà riparato e si potrà rientrare a scuola, frequenterà in presenza il gruppo previsto in presenza nella settimana dal 26 al 30 aprile; i gruppi seguiranno la turnazione già prevista slittando di conseguenza – spiega il professor Bettoni in un’altra circolare – Tale slittamento varrà anche per le prove Iinvalsi”. Ieri infatti queste ultime erano state sospese.