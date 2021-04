Tubatura rotta al Galilei, di nuovo tutti in Dad

Tubatura rotta a scuola, tutti gli studenti tornano a fare didattica a distanza.

In un anno già accidentato, ci mette lo zampino anche la sfortuna… Succede al liceo Galilei di Legano, dove un cedimento nella condotta di scolo verso la rete fognaria ha messo fuori uso i servizi igienici. Di conseguenza, la direzione scolastica si è vista costretta a diramare una circolare con la quale dispone che per la giornata di oggi, martedì 27 aprile 2021, tutta l’attività didattica ordinaria sia svolta esclusivamente in modalità didattica a distanza. Tutti gli studenti seguiranno da casa e le prove Invalsi delle classi quinte, previste per la giornata odierna, non saranno effettuate. Tutti i docenti presteranno servizio da casa, tranne coloro che preferissero farlo da scuola, tenendo conto dell’indisponibilità dei servizi igienici. Nella circolare, il dirigente scolastico Marcello Bettoni spiega che l’impresa incaricata non può garantire l’ora del ripristino ma che appena conclusi i lavori di riparazione del guasto i servizi igienici saranno riaperti e sarà premura della scuola darne comunicazione.