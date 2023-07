Due liti scoppiate nella notte a San Vittore Olona tra extracomunitari hanno richiesto l'intervento di due ambulanze e dei Carabinieri.

Botte tra extracomunitari, due interventi nella notte

È stata una nottata movimentata quella tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio nel Comune dell'altomilanese.

I due episodi

Il primo episodio si è verificato attorno alla mezzanotte all'angolo tra via Mentana e via Matteotti. Al momento non è ancora nota la dinamica ma un uomo di 50 anni stato soccorso in codice giallo. Dopo l'intervento dei sanitari il 50enne è stato poi trasferito in codice verde all'ospedale di Castellanza.

I militari sono dovuti intervenire nuovamente poi a distanza di poche ore in paese quando attorno alle 3.30 in via Manzoni sarebbe scoppiata una nuova lite sfociata in violenza. Questa volta ad avere la peggio è stato un 33enne soccorso anch'esso in codice giallo e trasportato poi in verde all'ospedale di Legnano.