Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Botte alle ex compagne: i Carabinieri arrestano due persone. I casi di Arluno e di Legnano.

Botte alle ex compagne: i Carabinieri arrestano due persone

Due casi distinti, ma con le stesse dinamiche: uomini violenti diventati l’incubo delle rispettive ex compagne. Il primo caso è quello che arriva da Arluno. E’ successo la sera di mercoledì 21 ottobre 2026: qui i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 45enne italiano, in applicazione di una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia: l’uomo, infatti, aveva picchiato diverse volte la donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Donna che da circa due anni era vittima di violenze fisiche e psicologiche mai denunciate; la denuncia era arrivata quando il 45enne aveva preso un coltello e l’aveva minacciata puntandoglielo alla gola. L’uomo è stato portato nel carcere milanese di San Vittore.

Il caso di Legnano

Caso di violenza anche a Legnano. Domenica 25 ottobre 2026 i Carabinieri cittadini hanno arrestato un 42enne, originario del Bangladesh, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiare la pena di 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia: anche qui la vittima era la ex compagna, che aveva subìto violenza tra il 2019 e il 2024.