Botte alla madre e al padre: in carcere il figlio violento. E’ successo a Rescaldina.

Botte alla madre e al padre: ora va in carcere

Era l’incubo dei suoi genitori, che aveva picchiato più volte per avere i soldi con cui comprarsi la droga. Ora il 44enne, di Rescaldina, è finito in carcere. Lunedì 3 novembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno bussato alla sua porta per dare esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura per reati, tra i quali, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione di domicilio. L’uomo, tossicodipendente, si era reso responsabile di diversi fatti contro i genitori.