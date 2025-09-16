E' quanto successo in un'abitazione di via Celaschi; l'uomo è finito in carcere

Botte alla madre, arrestato dai Carabinieri. E’ successo a Cerro Maggiore.

I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore sono arrivati nell’abitazione in cui viveva con la madre. E lo hanno bloccato. Lui, 37enne, l’aveva appena colpita con calci e pugni. E’ quanto successo nei giorni scorsi in un’abitazione di via Celaschi. Ad allertare i militari è stata la donna, che però poi non ha voluto sporgere denuncia nè essere portata in un luogo protetto nè ricevere cure mediche.

L’arresto

I Carabinieri hanno arrestato il figlio 37enne, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Sul caso è stato attivato il Codice rosso, l’apposita procedura di tutela in caso di maltrattamenti. L’uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.