L'uomo, un 45enne salvadoregno, è stato bloccato dai Carabinieri; la donna è in ospedale

Botte alla compagna, arrestato il fidanzato violento: è successo a Pregnana Milanese.

Botte alla compagna

Botte alla compagna tra le mura domestiche. E’ quanto accaduto la sera di ieri, martedì 7 aprile 2026, a Pregnana Milanese. Erano circa le 22.30 quando i Carabinieri della Stazione di Arluno sono entrati in un’abitazione in paese. A chiedere il loro intervento era stata la donna, vittima di violenza da parte del compagno che viveva con lei. L’uomo l’aveva colpita, ferendola con lesioni e percosse.

L’arresto

I militari hanno bloccato l’uomo, un 45enne salvadoregno, domiciliato in paese. La donna è stata trasportata all’ospedale di Magenta in codice giallo, ospedale nel quale è ancora ricoverata. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato tradotto nel carcere milanese di San Vittore. Per la donna è stato attivato il percorso di protezione Codice Rosso.