Botte a suon di bottigliate e uomo con un coltello in mano per strada

Botte a suon di bottigliate a Rescaldina e Canegrate, a Legnano un uomo col coltello ha minacciato chi era in strada.

Due liti finite con feriti a suon di bottigliate. E' quanto successo nella notte. Il primo episodio è avvenuto a Rescaldina, lungo la via Lombardia. Intorno alle 2.10 due ragazzi, uno di 18 e l'altro di 20 anni, sono stati aggrediti da un soggetto armato di una bottiglia, con la quale li ha colpiti per poi allontanarsi. La lite tra loro sarebbe scoppiata per futili motivi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'ambulanza della Croce rossa: i due sono stati trasportati, in codice giallo, all'ospedale di Legnano.

Altro episodio è quello accaduto poco dopo a Canegrate, in via San Giovanni Bosco. Erano circa le 7.15 quando altri due giovani, uno di 24 e l'altro di 25 anni, sono rimasti feriti, e anche qui durante la lite sono spuntate fuori delle bottiglie. Lite stavolta che è scoppiata tra due gruppi, anche qui per futili motivi; i due giovani feriti sono stati trasportati anche loro in codice giallo all'ospedale di Legnano, presenti anche i Carabinieri. Su entrambi i casi stanno indagando i militari.

Uomo col coltello a Legnano

Intorno all'1 di notte, invece, momenti di paura a Legnano. E' qui che, in via Canazza, alcuni passanti hanno notato la presenza di un uomo che, coltello alla mano, aveva iniziato a minacciare un po' tutti. Tempestivo l'intervento dei Carabinieri che l'hanno bloccato e denunciato: si trattava di un 35enne di Busto Arsizio che ora dovrà rispondere del possesso di armi improprie.