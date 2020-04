Boom di contagi a Legnano: +49 in un solo giorno

Boom di contagi da Sars-Cov-2 a Legnano: ieri i casi accertati erano 348, oggi sono 397.

Boom di contagi: quasi 400

Nel report giornaliero fornito dalla Regione Lombardia, domenica 26 aprile 2020 la città del Carroccio fa segnare l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza Covid. I cittadini legnanesi positivi al tampone sono quasi 400: 397 per la precisione. In solo 24 ore il bilancio del contagio è cresciuto di 49 unità, un incremento che supera il 14 per cento.

