Bonifica nei boschi: sequestrate droga, armi bianche e centinaia di munizioni

Operazione dei Commissariati di Legnano e di Busto Arsizio con il supporto dei volontari di Sos Metal Detector Nazionale: trovati anche una scacciacani modificata, una replica di fucile e bilancini di precisione.

Droga, centinaia di cartucce, armi bianche e materiale riconducibile all’attività di spaccio nascosti nei boschi tra Legnano, Marnate e Castellanza. È il bilancio di un’operazione di bonifica condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.

Droga, armi e munizioni nei boschi

L’attività ha interessato l’area boschiva compresa tra i comuni di Legnano, Marnate e Castellanza. A entrare in azione sono stati gli agenti dei Commissariati di Legnano e Busto Arsizio con l’obiettivo di bonificare la zona, spesso interessata da fenomeni di degrado e spaccio.

Il supporto dei metal detector

Determinante anche il contributo dei volontari della sezione lombarda dell’associazione Sos Metal Detector Nazionale, che, grazie all’impiego di apposita strumentazione tecnica, hanno collaborato con i poliziotti nella ricerca di oggetti nascosti nel terreno.

Ecco cos’è stato sequestrato

Nel corso delle ricerche, nei pressi di due bivacchi presenti nell’area boschiva, sono stati rinvenuti e sequestrati 103 cartucce calibro 12, circa due grammi e mezzo di cocaina, 24 cartucce calibro 7,65, una cartuccia calibro 380 e 148 cartucce calibro 308. Gli agenti hanno inoltre trovato diverse armi bianche, una pistola scacciacani priva del tappo rosso, una replica di fucile e alcuni bilancini di precisione, materiale che è stato posto sotto sequestro al termine dell’operazione.