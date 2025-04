Grande spavento nella notte a Magenta a seguito del furto di un bancomat nella centralissima piazza Liberazione.

Boato in piazza nella notte: ladri portano via un bancomat

Erano da poco passate le 4 di lunedì quando un forte boato ha destato dal sonno i residenti del centro storico, che dopo pochi minuti si sono resi conto di quanto era appena accaduto. Tramite una modalità probabilmente già collaudata, ignoti avevano infatti appena fatto saltare il bancomat della filiale magentina del Monte dei Paschi di Siena, sita sul lato della piazza dove questa diventa via Giuseppe Mazzini.

L'esplosione non ha fortunatamente causato feriti e anche l'edificio che ospita la banca non ha subito danni strutturali sostanziali. Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, la tecnica adoperata dai ladri potrebbe come detto essere analoga a quella usata lo scorso febbraio per il furto del bancomat a Gudo Visconti. L'onda d'urto della deflagrazione, racconta un negoziante, è stata talmente violenta da far saltare gli allarmi degli altri esercizi commerciali della piazza.

Pochi minuti e i ladri si erano già dileguati con il bottino, lasciando sul posto i resti dell'esplosione che ha divelto lo sportello automatico. Sul poco sono giunti dopo poco i Carabinieri della stazione di Magenta e del Nucleo Radiomobile di Abbiategrasso, che hanno provveduto a isolare la zona. Restano attualmente in corso le indagini per quantificare il denaro portato via e soprattutto per identificare i malviventi.