Bloccati su un isolotto quattro giovani salvati dai Vigili del fuoco.

Quattro giovani salvati

Quattro giovani sono rimasti bloccati in un isolotto del Ticino nel comune di Cuggiono in via del Fiume. I ventenni, due ragazzi e due ragazze, originari di Vanzago sono stati messi in salvo dal nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) del Comando di Milano.

Correnti forti nel fiume

Secondo quanto ricostruito, i quattro nella mattinata di oggi, sabato 1° giugno, avevano deciso di avventurarsi a circa due chilometri dalla riva, complice la bella giornata di sole, ma al momento di tornare non sono riusciti a raggiungere la sponda a causa delle forti correnti del fiume.

Intervenute le squadre del soccorso acquatico

I ragazzi hanno dunque lanciato l'allarme e sul posto in pochi minuti sono giunte le squadre del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco supportate dal personale del Distaccamento volontario di Inveruno.

Grazie a uno specifico gommone Rafting i Vigili del fuoco, nonostante le forti correnti, sono riusciti a riportare a riva i quattro ragazzi.