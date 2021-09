Bloccati sei percettori di reddito di cittadinanza "furbetti"

Percepivano il reddito di cittadinanza, ma non avevano voluto svolgere attività al servizio del Comune. E così l'Amministrazione Ballarini li aveva segnalati tramite l' apposito portale.

Ora sei furbetti sono stati bloccati e si sono visti sospendere il beneficio. L'anno scorso Il Comune aveva chiamato i percettori di reddito di cittadinanza corbettesi a svolgere mansioni socialmente utili. Non tutti, però, avevano risposto alla chiamata, beccandosi una segnalazione che le autorità competenti hanno approfondito. In sei sono stati bloccati.

"Il reddito di cittadinanza- ha detto il sindaco- è una misura attivata per aiutare le persone e le famiglie in gravi difficoltà e bisognose, non i soliti furbetti. Grazie alle segnalazioni che noi a Corbetta abbiamo fatto alle Autorità, oggi sono stati scoperti 6 furbetti di Corbetta che volevano continuare a percepire il Reddito senza diritto e requisiti".