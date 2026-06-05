Finiti in manette due pusher che operavano nelle aree tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo

Un vero e proprio blitz nei boschi della droga tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo ha portato all’arresto di due pusher.

Blitz nei boschi, smantellato il “market boschivo” della droga

Questo quanto effettuato dagli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio e Legnano, coadiuvati dal personale dell’Aliquota di polizia giudiziaria della Procura e dei comandi di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate.

Gli arresti e i sequestri

L’attività investigativa, come detto, si è conclusa con l’arresto in flagranza di due giovani stranieri, di cui uno gravato da precedenti specifici, che operavano da qualche tempo attraverso un consolidato modus operandi tipico del cosiddetto spaccio boschivo. È stato inoltre sequestrato un significativo quantitativo di droga del tipo cocaina, eroina, hashish, oltre a denaro contante e telefoni utilizzati per la gestione della clientela, nonché un bilancino di precisione e materiale di confezionamento.

Il blitz

L’intervento è scattato a seguito di mirati servizi di osservazione che hanno permesso di individuare un collaudato “market boschivo” della droga. Durante il blitz, uno degli spacciatori è stato bloccato dopo un breve inseguimento nella fitta vegetazione, nella quale ad attenderlo c’erano gli agenti dei vari reparti.

Il complice ha tentato la fuga in auto fino a Buccinasco, dove, grazie al coordinamento tra i reparti, è stato definitivamente intercettato e fermato con altri trenta grammi di cocaina.

Per entrambi gli arrestati è stato disposto il giudizio per direttissima presso i Tribunali di Busto Arsizio e Milano.