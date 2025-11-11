Blitz dei ladri a scuola: fuga con alcuni tablet

Blitz dei ladri alle scuole Manzoni di Legnano.

Ladri in azione alle Manzoni

Blitz dei ladri alle scuole primarie Manzoni di Legnano. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato, la mattina di ieri, lunedì 10 novembre 2025, il personale scolastico. I malviventi devono aver colpito nelle ore precedenti quando ovviamente la scuola era chiusa. Una volta entrati nella struttura, i ladri si sono portati via dei tablet che si trovavano in alcuni armadietti.

Le indagini

Su quanto accaduto sono al lavoro le Forze dell’ordine che stanno cercando elementi utili per risalire ai colpevoli.