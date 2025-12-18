Blitz dei Carabinieri, preso il truffatore che vendeva oro falso sul web: è successo a Nerviano. L’appuntamento alla stazione ferroviaria di Rho.

Aveva comprato dell’oro on line. Ma subito dopo si era accorto di essere stato vittima di una truffa in quanto quel materiale di prezioso non aveva proprio nulla. La denuncia ai Carabinieri è partita da un uomo, di origini egiziane.

Navigando sul web aveva trovato un tizio che diceva di vendere dell’oro: così si era fidato, pagandolo salvo che quell’oro, una volta arrivato a casa, si era dimostrato essere fasullo.

Proseguendo le ricerche su internet, la vittima si era imbattuta in un altro venditore: nome diverso dal precedente ma, secondo chi ha sporto denuncia, si trattava della stessa persona.

Così tutto è stato riferito ai Carabinieri di Nerviano.

Il blitz

Ed è stato organizzato un blitz. La vittima ha fissato un appuntamento alla stazione ferroviaria di Rho col “nuovo” venditore, ma appostati vi erano anche i militari (in borghese).

Il tempo di attendere che avvenisse lo scambio ed ecco che i Carabinieri sono intervenuti, bloccando il venditore. Con sè aveva due lingotti d’oro che, fatti analizzare da professionisti del settore, sono risultati essere palesemente falsi. Il venditore, egiziano anch’esso, è stato denunciato per truffa.