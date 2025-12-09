Blitz dei carabinieri in via Boccherini

Un cittadino chiama nel pieno della notte i carabinieri perché insospettito da alcuni soggetti che si comportano in maniera strana in un abitazione. La chiamata ai Carabinieri è stata fatta tra venerdì e sabato 5 e 6 dicembre , verso le 3.30, perché una persona , un italiano, ha visto che 4 soggetti extracomunitari stavano maneggiando una pistola e avevano delle sostanze stupefacenti.

Blitz in piena notte

A questo punto è partito il blitz dei Carabinieri del Nor in via Boccherini ad Abbiategrasso, quartiere Folletta, una dei più attenzionati della città. Al loro arrivo i militari entrano nell’abitazione , situata al secondo piano di uno stabile, occupata da 4 persone tutte di origine egiziana, che hanno negato il possesso di armi e droga, ma i militari messi in guardia dal loro atteggiamento nervoso, hanno quindi proceduto con una perquisizione personale e locale.

Trovato denaro, droga e armi

Al termine dell’operazione che è durata circa 1 ora e mezza, è stato arrestato, dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne egiziano M.I. A, il più anziano del gruppo, e deferiti in stato di libertà per lo stesso reato altri 3 egiziani di 25, 23 e 18 anni poiché all’interno dell’abitazione in cui si trovavano, sono stati rinvenuti 9 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish e 11 grammi marijuana, tutte suddivise in dosi, la somma di 5.600 euro in contanti, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione , una pistola a salve, dei proiettili a salve e una mannaia con una lama di quasi 20 centimetri. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Un altro duro colpo al mercato dello spaccio in città. Gli investigatori stanno approfondendo la posizione dei quattro egiziani e verificando se esistono dei collegamenti con altre persone del territorio che operano nel mondo dello spaccio di sostante stupefacenti.