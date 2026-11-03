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“Blitz” dei Carabinieri in casa: trovate 25 dosi di cocaina, arrestato. E’ successo ad Arluno.

“Blitz” dei Carabinieri in casa: trovate 25 dosi di cocaina

In casa aveva 25 dosi di cocaina, per un totale di 20 grammi. E’ quanto hanno trovato, venerdì 30 ottobre 2026, i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono intervenuti in un’abitazione di Arluno. La casa era quella di un 48enne, italiano, residente in paese. Dopo aver osservato un paio di persone, già note per il consumo di droga, essere entrare e poi aver lasciato la casa, i militari sono entrati in azione. Una volta entrati in casa hanno trovato le dosi contenenti la droga. E per il proprietario di casa, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma all’autorità giudiziaria, sono arrivati altri guai.

L’arresto

Il 48enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo il processo per direttissima è stato sottoposto all’obbligo di firma 3 volte alla settimana.