Blitz antiprostituzione degli agenti di Polizia Locale di Rho: all’interno di alcuni appartamenti c’erano prostitute, transessuali e presenza di cocaina.

Blitz antiprostituzione in appartamento: cocaina per i clienti

Operazione della Polizia Locale in via Capuana 56/58, con l’impiego di sei pattuglie, due delle quale in abiti civili.

L’indagine è partita dalla segnalazione di alcuni cittadini. La Polizia Locale, nelle fasi preliminari, ha controllato su Internet le pubblicità relative all’attività di escort in appartamenti di via Capuana, ripetute su numerosi siti di annunci del genere. E’ seguita una attività ad ampio raggio, controllando un appartamento, le sue pertinenze e l’intero complesso residenziale.

La Polizia Locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone, ha deciso di intervenire nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio 2026, notando anche una attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è stato trovato

All’ingresso degli agenti nell’appartamento, sono state trovate due prostitute e la conduttrice dell’alloggio, denunciata per favoreggiamento della prostituzione. Erano attivi nell’alloggio anche dei transessuali dediti alla prostituzione. Sono state rinvenute dosi di cocaina ed è stato arresto lo spacciatore, entrato per portare la droga da cedere a clienti e prostitute. Inseguito mentre cercava di scappare di corsa nei campi vicini ai palazzi, è stato fermato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 20 dosi di polvere bianca e 240 euro, provento dello spaccio. L’uomo, 23 anni, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi, avendo con sé un tirapugni. Sotto uno dei letti dell’abitazione ispezionata erano già pronte, su piccoli vassoi, strisce di cocaina accanto a banconote arrotolate.

Le parole del sindaco Orlandi