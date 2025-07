Blitz antidroga, fermato spacciatore con 24 dosi di cocaina

Polizia di Stato

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Canegrate: sequestrate 24 dosi di cocaina

Nel pomeriggio di martedì 15 luglio, la Polizia di Stato di Gallarate ha condotto un’operazione antidroga che si è conclusa a Canegrate con la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti a carico di un cittadino tunisino. Gli agenti dell’Area investigativa del Commissariato gallaratese, dopo aver acquisito informazioni circa una probabile attività di spaccio attuata anche nel comune del Legnanese, hanno raggiunto Canegrate per un servizio di osservazione.

I poliziotti sono entrati in azione a ridosso del parco giochi tra via Piave e via Marconi

A ridosso del parco giochi attiguo a via Piave e via Marconi, gli agenti hanno notato un uomo dall'atteggiamento sospetto, che poco dopo è stato avvicinato da un'altra persona. Tra i due, sotto gli occhi dei poliziotti, è andato in scena uno scambio di sostanza stupefacente e denaro. All'intervento degli agenti, i due sono fuggiti. Lo spacciatore, scappando, si è liberato di 24 dosi di cocaina e di una piccola somma di denaro, gettandoli a terra. I poliziotti però hanno raggiunto sia il pusher che il cliente (che è stato identificato) e hanno recuperato la droga e i proventi dello spaccio. Gli uomini del Commissariato di Gallarate hanno sequestrato 24 dosi di cocaina, 230 euro in contanti e un cellulare utilizzato per organizzare l’attività di spaccio.