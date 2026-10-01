Blitz antidroga dei Carabinieri in via Fusè

Smantellato lo spaccio del quartiere popolare di via Fusè. Mercoledì pomeriggio, 30 settembre 2026, nell’ambito dei controlli per il rafforzamento della sicurezza nell’area delle case popolari di Via Fusè ad Abbiategrasso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne residente a Ozzero (MI), con precedenti penali alle spalle.

Contanti e cocaina

L’uomo deve rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata a seguito di numerose segnalazioni raccolte nel tempo, di un’attività di smercio al dettaglio nelle aree limitrofe al quartiere. I Carabinieri hanno fermato e perquisito il 58enne, estendendo poi i controlli anche al suo veicolo e agli appartamenti in suo uso. Il bilancio delle perquisizioni è stato di rilievo: i militari hanno scovato e sequestrato 258 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale per confezionare le dosi e 8mila euro in contanti, ritenuti il probabile incasso della fiorente attività di spaccio.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Pavia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità, volto a restituire legalità e maggiore sicurezza nello specifico quartiere residenziale abbiatense.