Bimba di 18 mesi investita sulle strisce pedonali

Una bambina straniera di 18 mesi è stata investita sulle strisce pedonali nel pomeriggio di sabato 12 settembre intorno alle 17.50, in via San Rocco, all’altezza del numero civico 46, a Vanzaghello.

La piccola è stata trasportata in elicottero al Niguarda

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale sanitario di Areu con un’automedica, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un elisoccorso. Quest’ultimo ha trasportato la piccola in codice giallo all’ospedale di Milano Niguarda.

Nonostante lo shock la bimba era reattiva, come fa sapere il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti che sabato pomeriggio si è recato sul posto.