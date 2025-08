Biblioteca, partiti in città i lavori per la riqualificazione di Palazzo Casanova

Cultura

Sono ufficialmente partiti in settimana i lavori di riqualificazione del Palazzo Casanova, sede della biblioteca comunale di Bareggio. La prima opera realizzata in questi giorni è stata la creazione della platea per la gru al fine di consentire il rifacimento del tetto.

Gli interventi di riqualificazione, finanziati con un contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 3 milioni e 750mila euro, comporteranno, oltre a un restyling completo dell’edificio che ospita la biblioteca e alcuni uffici comunali, anche il recupero e la valorizzazione della piccola area verde presente all’interno del comparto.

Così il sindaco Linda Colombo:

«Ridaremo quindi valore al palazzo in quanto tale, ma anche allo spazio esterno che prima non veniva mai utilizzato. Con questi lavori verrà dato corso a uno dei punti più rilevanti del nostro programma elettorale: tra circa un anno riconsegneremo ai cittadini di Bareggio una biblioteca rimessa a nuovo e pensata in modo particolare per i giovani».

Dall’Amministrazione comunale hanno infine ricordato che per tutta la durata dei lavori i servizi bibliotecari verranno sostituiti dal punto prestito temporaneo allestito all’interno del centro polifunzionale Martin Luther King di via Gallina, aperto tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e il martedì e venerdì anche dalle 18 alle 20.