Biblioteca chiusa per lavori, Bareggio 2013 chiede a quando la riapertura

A pochi giorni dalla chiusura della biblioteca di Bareggio, sita nello storico Palazzo Casanova, arrivano i primi malumori da parte dell'opposizione. Nello specifico dalla lista civica Bareggio 2013, che in settimana ha diffuso una nota in cui chiede delucidazioni sulla futura riapertura dell'edificio.

Nel testo vengono menzionati i riqualificazione finanziati dai fondi europei del post Covid Pnrr, nonché l'ordinanza del sindaco del 21 maggio che dispone che occorre

Sempre nell’ordinanza, spiegano dalla civica, si legge che l’amministrazione intende verificare la possibilità di individuare degli spazi alternativi per approntare un punto prestito, con modalità e orari di apertura che saranno comunicati con successivo atto. Così commenta la cosa il consigliere comunale Monica Gibillini:

«Il Comune però conosce da giugno 2022 il finanziamento ministeriale per Palazzo Casanova e non solo non ha programmato lo spostamento temporaneo del servizio invece di chiuderlo ma nemmeno si è preoccupato di informare gli utenti della biblioteca che stanno ricevendo addirittura le e-mail che li informano che i libri prenotati sono pronti per il ritiro a Bareggio. C’è da chiedersi: perché la Giunta non ha programmato né l’informazione all’utenza né lo spostamento temporaneo almeno di una parte della biblioteca? Il Comune ha sicuramente avuto tutto il tempo (3 anni) per valutare e predisporre gli spazi alternativi non soltanto per allestire un punto prestito ma anche per garantire continuità al servizio bibliotecario: perché non è stato fatto? Perché i cittadini e gli utenti della biblioteca non possono sapere se, quando e dove il servizio verrà riattivato?»