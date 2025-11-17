La direzione dell'area verde sta conducendo gli accertamenti su quanto accaduto tra Nerviano e Arluno

Bestiame assalito, il Parco del Roccolo indaga sull’accaduto.

Bestiame assalito, non si sa ancora da che animale o animali. Per appurarlo il Parco del Roccolo (area verde che comprende i Comuni di Nerviano, Canegrate, Parabiago, Arluno, Casorezzo e Busto Garolfo ha avviato gli accertamenti. Il fatto è successo nei giorni scorsi. “L”Ufficio di Direzione del Parco del Roccolo comunica che, a seguito di una segnalazione per presunto danno da grandi carnivori su capi di bestiame nella zona di una cascina del comune di Arluno, è stato immediatamente attivato il protocollo ufficiale di verifica – informano dal parco – Nel fine settimana, l’allevatore ha prontamente contattato la Polizia della Città Metropolitana di Milano (Nucleo Ittico Venatorio) che ha effettuato i rilievi tecnici necessari come da prassi.

Fino al completamento dell’analisi dei dati e degli esiti dei rilievi, non è possibile identificare con certezza l’autore della predazione”.

Si cerca di capire che animale è l’aggressore

Il parco prosegue: “L’Ente Gestore sottolinea che la corretta identificazione (lupo, cane vagante o altro predatore) richiede un rigoroso accertamento tecnico-scientifico. Si invitano pertanto i cittadini e i media a fare riferimento esclusivamente ai comunicati ufficiali del Parco e ad astenersi da speculazioni o dalla diffusione di notizie non verificate, al fine di evitare inutili e dannosi allarmismi”.