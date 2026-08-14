Lutto a Bareggio per la scomparsa dell’ex sindaco Ernesto Restelli, per due mandati primo cittadino della città.

Bareggio dice addio all’ex sindaco Ernesto Restelli

Primo cittadino di Bareggio dal 1999 al 2008, è stato per anni anche presidente Acli. Monica Gibillini, consigliere comunale della Lista Bareggio 2013 e a sua volta ex sindaco del paese, ricorda:

“Oggi Bareggio perde, improvvisamente, una persona che ha dedicato diversi anni della propria vita alla nostra comunità. Ernesto è stato Sindaco di Bareggio dal 1999 al 2008 e, al di là dei ruoli e delle diverse sensibilità politiche, ho sempre riconosciuto in lui il forte legame con il nostro paese e l’impegno con cui lo ha amministrato. Oltre all’impegno in Comune è stato per tanti anni presidente del Circolo Acli Don Antonio Villa di Bareggio. Resta certamente il segno e la testimonianza cristiana per il bene comune che lascia nella storia della nostra comunità e che abbiamo il dovere di riconoscere e ricordare. Esprimo a tutta la sua famiglia e alle persone che gli hanno voluto bene le mie più sincere condoglianze. Ciao Ernesto. Riposa in pace”.

Il cordoglio anche dal consigliere regionale

A ricordarlo anche il consigliere regionale del Pd Carlo Borgetti, con un post su facebook:

“Stanotte è venuto a mancare Ernesto Restelli, 90 anni, sindaco di Bareggio per due mandati, dal 1998 al 2008, alla guida di amministrazioni sostenute da coalizioni di centrosinistra. Ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne, prima ancora dell’impegno politico, la qualità umana. Un uomo giusto. Uno di quei tanti cristiani impegnati in politica senza clamori, senza bisogno di protagonismi, ma con onestà, capacità e un profondo amore per la propria comunità. Ha interpretato la politica come servizio, con discrezione e serietà, mettendo il bene di Bareggio davanti a tutto. È anche attraverso persone così, lontane dai riflettori ma vicine alla gente, che una comunità cresce e si sviluppa solidale grazie ai propri valori. A lui il nostro grazie. A familiari e amici, e a tutta la comunità di Bareggio, un sincero abbraccio”.