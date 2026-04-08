Barbaiana imbrattata con disegni e svastiche: scatta la caccia agli autori

La frazione lainatese di Barbaiana imbrattata di scritte e svastische. I soliti ignoti si sono «divertiti» a disegnare sui beni di proprietà dell’Amministrazione comunale svastiche di ogni grandezza.

Dalle cassette elettriche alle panchine, dai segnali stradali alle strisce pedonali

Dalle cassette elettriche alle panchine, dagli specchi posizionati per avere una maggiore visibilità negli incroci ai marciapiedi. Perfino le strisce pedonali sono state imbrattate da qualcuno che probabilmente non aveva di meglio da fare per passare la serata. Ad accorgersi di quanto successo i residenti della frazione che hanno immediatamente avvisato l’Amministrazione comunale e il Comando della Polizia Locale. Una bravata quella compiuta dai soliti ignoti che potrebbe avere le ore contate.

Gli agenti della Polizia Locale sono sulle tracce dei responsabili

Grazie agli impianti di videosorveglianza che nei mesi scorsi sono stati posizionati sul territorio comunale, anche nella frazione di Barbaiana, gli agenti della Polizia Locale Lainatesi sono sulle tracce dei responsabili del gesto. Le immagini delle telecamere posizionate a Barbaiana sono state tutte analizzate e i filmati, oltre a essere in possesso del comando della Polizia Locale, sono stati immediatamente inviati anche all’autorità giudiziaria.

L’assessore Angelo Crespi: “La videosorveglianza funziona e si è dimostrata un prezioso alleato”

«Condanniamo in tutte le forme il gesto che ha provocato diversi danni a Barbaiana – afferma l’assessore alla Sicurezza Angelo Crespi – La videosorveglianza funziona e si è dimostrata un prezioso alleato per la sicurezza e la cura della nostra città.»