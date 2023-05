Banda del rame in azione sul nuovo tetto della palestra comunale

Furto ai danni del nuovo tetto della palestra comunale di Cuggiono, dal quale è stata asportata tutta la lattoneria in rame.

Ladri di rame depredano il nuovo tetto della palestra comunale

Il danno provocato dai ladri è stato gravissimo e ha costretto gli amministratori comunali e i tecnici a dichiarare la struttura inutilizzabile per un periodo non quantificabile. Nonostante il pronto intervento per coprire provvisoriamente il tetto, con il forte temporale di giovedì 11 maggio molti locali si sono allagati, causando ulteriori disagi e interventi per asciugare gli ambienti allagati.

"Un danno importante che ci ha costretto a chiudere la struttura"

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha spiegato:

"Con procedura d’urgenza sono stati immediatamente attivati i lavori di ripristino che sono iniziati in questa settimana. Abbiamo prontamente provveduto a fare denuncia ai Carabinieri e ad attivare l’assicurazione. Un danno importante che ci ha costretto a chiudere la struttura, e siamo dispiaciuti per i disagi causati alle società sportive che utilizzano la palestra in un periodo cruciale dei campionati. Confidiamo che gli interventi di ripristino della lattoneria possano terminare entro la fine di questa settimana, così da rendere di nuovo agibile e utilizzabile la struttura".

La posa della nuova copertura si era conclusa appena otto mesi fa

L’intervento di posa della nuova copertura è terminato nel settembre 2022, per una spesa di 140mila euro, finanziata per 84.650 euro da contributo regionale e 55.350 da contributo statale.