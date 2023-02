Bambino piange in casa, nessuno apre alla porta: arrivano i pompieri

Bambino piange in casa a Cuggiono, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Bambino piange in casa, nessuno apriva la porta

Il pianto di quel bambino lo si sentita anche nelle vie limitrofe. Ma alla porta di casa non apriva nessuno. Momenti di grande tensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio 2023, a Cuggiono. Erano circa le 13 quando gli strilli di un bimbo di due anni hanno iniziato a sentirsi in via San Gregorio. I residenti si sono subito accorti che provenivano da un appartamento. Solo che, bussando e suonando alla porta di ingresso, non rispondeva nessuno. Così è stata dato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, l'ambulanza del 118 e i Carabinieri della Stazione di Cuggiono. I pompieri sono arrivati fino alla finestra e, da qui, sono entrati nell'abitazione trovando il bambino sano e salvo. E l'hanno riconsegnato ai genitori: uno dei due si era semplicemente addormentato e non sentiva che lo stessero chiamando.