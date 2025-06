Bambino di un mese e mezzo morto per arresto cardiaco: disposta l'autopsia

Dramma a Rescaldina, dove nella notte tra venerdì e sabato in via Valsesia un bambino di un mese e mezzo è deceduto dopo essere stato trovato in arresto cardiaco nel proprio letto. Nonostante l'immediato intervento degli operatori sanitari, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Bambino morto per arresto cardiaco

Stando a quanto emerso il fatto è avvenuto intorno alle 3 e mezza di notte in via Valsesia, nell'area dove tradizionalmente sosta il piccolo luna park della zona. A quanto risulta il bambini sarebbe proprio uno dei figli dei giostrai che gestiscono il parco divertimenti.

Dopo la chiamata al 118 sul posto è subito arrivata un'ambulanza e un'automedica dell'Sos Uboldo, con gli operatori sanitari che hanno effettuato le prime manovre di rianimazione e hanno trasportato il bambino all'ospedale di Legnano dove tuttavia i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nel nosocomio legnanese sono giunti successivamente i carabinieri di Legnano, mentre sul corpo è stata disposta l'autopsia anche se al momento non è stata constatata la responsabilità di terzi nella morte del piccolo.