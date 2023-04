Bambino cade nel tombino: tanto spavento

Breve disavventura per un giovanissimo di Villa Cortese. Spavento per lui e per i genitori.

La ricostruzione

È successo nei giorni scorsi passeggiando per le vie del paese. A un certo punto, passando su un piccolo tombino in piazza della Vittoria, nei pressi del bar tabacchi, il bambino di due anni è finito inaspettatamente nella botola. Fortunatamente il buco era poco profondo, circa una trentina di centimetri, e il giovanissimo ne è uscito con qualche graffio e con un piccolo spavento.

Le cause

È successo tutto perché evidentemente la botola era stata chiusa con poca attenzione: l'ultima persona che aveva provveduto a verificare il contatore contenuto nel buco non lo aveva evidentemente fatto con solerzia e attenzione. Al giovane è bastato mettere il piede in fallo per ribaltare il tombino e ritrovarsi nel buco.

La chiamata ai soccorsi

Immediata, per evitare danni peggiori, è scattata la chiamata al 118. Sul posto sono subito intervenuti una ambulanza, la Protezione civile e la Polizia Locale. Mentre si provvedeva a mettere in sicurezza il buco, il personale medico ha verificato le condizioni del bambino, non ritenendo necessario il trasporto in uno dei vicini ospedali della zona. Il comandante della Polizia Locale Massimo Garatti, intervenuto sul posto, ha verificato che la situazione non fosse più di pericolo e ha quindi provveduto ad avvisare i Carabinieri, che non hanno quindi dovuto recarsi sul luogo dell’incidente. Un po’ di spavento per la famiglia del piccolo: