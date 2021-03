E’ stata formalmente fermata per omicidio Patrizia Coluzzi, la 41enne di Cisliano indiziata della morte della figlia di due anni

Bambina uccisa a Cisliano, la madre fermata per omicidio

E’ stata formalmente fermata per omicidio Patrizia Coluzzi, la 41enne di Cisliano indiziata della morte della figlia di due anni. La tragedia è avvenuta nella notte: poche ore prima la donna aveva scritto un post su facebook in cui denunciava una situazione di grave difficoltà con il padre della piccola, dal quale si stava separando. Il fermo e’ del pm di Pavia Roberto Valli che con il procuratore Mario Venditti si occupa delle indagini. La donna è ancora piantonata in ospedale per via di alcune ferite alle braccia che si e’ probabilmente autoinferta con un coltello. Sotto sequestro la casa.

Denunce e controdenunce con il marito

Dalla Procura di Pavia sono giunte conferme anche del fatto che la donna aveva denunciato per tre volte il marito, dal quale era stata a sua volta denunciata.

Il post poche ore prima della tragedia

Proprio poche ore prima della tragedia Coluzzi ha affidato alcuni pensieri a Facebook nei quali accusa l’uomo di averla denunciata per calunnia, diffamazione e per sequestro di minore. “Édith è la mia bambina. Non vi è alcuna calunnia. Purtroppo è vita reale”, ha continuato la donna nel post.