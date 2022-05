Bambina di 5 mesi resta chiusa in auto, salvata dai pompieri

SAN GIORGIO SU LEGNANO

E' successo stamattina in via Roma; la madre ha richiamato l'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno hanno poi rotto un finestrino liberandola

Bambina di 5 mesi resta chiusa in auto a San Giorgio su Legnano, salvata dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Bambina di 5 mesi, paura in auto

Tutto è successo all'improvviso, in maniera accidentale: la porta che si chiude e la piccola, di soli 5 mesi di età, che rimane chiusa all'interno dell'auto dei genitori. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, martedì 17 maggio 2022, nel centro cittadino di San Giorgio su Legnano. Intorno alle 10, in via Roma, è successo il fatto. La madre, appena si è accorta che la portiera non si riapriva, ha subito chiesto aiuto. Si è messa in strada iniziando a sbracciarsi richiamando l'attenzione della pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano che stavano passando proprio in quel momento.

I soccorsi

Intanto era giunta la richiesta di intervento anche ai Vigili del fuoco volontari di Inveruno che sono subito arrivati sul posto: in pochi istanti hanno rotto (in sicurezza) il finestrino, liberando così la piccola che ha potuto così riabbracciare la sua mamma. Bimba che si è mostrata tranquilla e sorridente.