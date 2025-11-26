Badante scippata della borsa, malvivente in fuga con 500 euro: è successo ad Arluno.

Stava percorrendo a piedi la via Toscanini di Arluno quando, improvvisamente, le si è avvicinato un tizio su un motorino e l’ha scippata della borsa. Disavventura per una badante ucraina di 63 anni. Intorno alle 14 si trovava lungo la via quando le si è avvicinato un uomo: era in sella a un motorino, il volto nascosto dal casco. Lui a strapparle via la borsa, nella quale vi erano 500 euro. Poi la fuga.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. La donna ne è uscita illesa ma ora è “caccia” al rapinatore scappato.