Baby vandali appiccano il fuoco nell'area industriale

Attimi di grande paura e concitazione nella serata di lunedì, 27 marzo 2023, per un incendio appiccato all’interno dell’edificio dismesso di via Bachelet a Magenta, in piena zona industriale, proprio davanti al centro islamico.

Incendio appiccato da baby vandali

I responsabili di questo bruttissimo gesto sarebbero alcuni baby-vandali, filmati per altro dai frequentatori del centro che in contemporanea hanno prontamente lanciato l’allarme per i soccorsi.

La chiamata partita dalla zona industriale attorno alle 19.40 ha portato nel giro di pochi minuti sul posto i Vigili del Fuoco che in men che non si dica si sono messi al lavoro per domare le fiamme. Il rogo aveva infatti avvolto già due stanze dell’edificio abbandonato e, vista l’alta presenza di vegetazione davanti alla struttura, senza l’immediato lavoro dei pompieri, le fiamme avrebbero potuto estendersi molto di più.

Le testimonianze dei presenti

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri a cui i frequentatori del centro islamico hanno mostrato e trasmesso i filmati girati. Spetterà quindi ai militari ora mettersi al lavoro con l’obiettivo di identificare i responsabili di questo folle gesto.