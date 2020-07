Baby sitter “certificate”: pronto l’elenco con le prime 18

Baby sitter “certificate”: pronto l’elenco costituito da Azienda So.Le quale misura di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli a fronte della situazione di difficoltà creatasi con l’emergenza Covid-19.

Baby sitter “certificate”: 18 tate iscritte all’elenco

Le prime tate iscritte sono 18. L’elenco è un servizio gratuito di supporto alle famiglie residenti in uno degli undici Comuni del Piano di zona. Duplice l’obiettivo perseguito da So.Le, azienda speciale consortile costituita dai Comuni del Legnanese per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e di integrazione socio-sanitaria di competenza degli enti soci: assicurare alle famiglie un’adeguata cura e assistenza per i figli in ambito domestico e favorire l’inserimento socio-lavorativo delle baby sitter con un rapporto di lavoro regolare. La raccolta delle domande di iscrizione per la costituzione dell’elenco è cominciata all’inizio di giugno e resta aperta. Alle famiglie Azienda So.Le offre la possibilità di un monitoraggio psicopedagogico rispetto all’andamento dell’incarico e, qualora emergessero, un approfondimento di criticità gestionali o educativo/relazionali.

“Vogliamo dare alle famiglie la garanzia della preparazione”

Le candidate hanno affrontato un colloquio con il personale del Servizio Inserimenti socio lavorativi (Sisl) strutturato in due momenti; la presentazione e la soluzione di un caso concreto – spiega Alberto Sanvì, coordinatore generale dei servizi di Azienda So.Le – Le persone ritenute idonee hanno dovuto poi seguire una formazione pedagogica, sempre tenuta dal personale dell’Azienda, declinata sulle tre fasce d’età per cui erano state presentate le candidature. Istituendo questo elenco vogliamo dare alle famiglie del territorio che intendano servirsi del bonus la garanzia della preparazione di chi si candida a prendersi cura dei loro figli, convinti come siamo del ruolo anche educativo che deve rivestire una baby sitter».

Sono specificati fasce d’età, orario e comune in cui possono lavorare

Le candidate, nelle loro domande, hanno avuto la facoltà di indicare una o più preferenze per la fascia d’età dei bambini da accudire; il risultato è di dieci baby sitter per i bambini di età 0-3 anni; 18 per il segmento 3-6; 10 per la fascia 6-12. Le altre disponibilità indicate dalle candidate sono relative agli orari e ai comuni in cui possono lavorare. Alcune hanno anche indicato la disponibilità a occuparsi di ragazzi con disabilità.

Ecco come accedere all’elenco

Per accedere all’elenco la famiglie degli 11 comuni del Legnanese possono rivolgersi al servizio Sisl scrivendo a babysitter@ascsole.it o chiamando lo 0331.1810109. Lo stesso Sisl provvederà a incrociare domanda e offerta proponendo alle famiglie le baby sitter che soddisfano le esigenze per fascia d’età, giorni, orari e comuni coperti.



TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE