Azienda avvolta dalle fiamme sulla statale 33 del Sempione

Un incendio di grandi dimensioni è divampato ieri sera, martedì 18 agosto, nel comune di Rho, all’interno del capannone dell’azienda “Nonsoloscale”, sulla statale 33 del Sempione, all’altezza dell’incrocio con via San Bernardo.

L’allarme è scattato poco prima delle 20.

L’incendio scoppiato in serata, sul posto dieci mezzi dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono giunti dieci mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano.

L’azienda, che produce scale e trabatelli, ha subito danni ingenti, ma fortunatamente non risultano coinvolte persone. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Milano, anche i Carabinieri della Compagnia di Rho e un’ambulanza del 118.