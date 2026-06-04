I due extracomunitari sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio e poi trasferiti a San Vittore

Avevano appena svaligiato una villa a Bareggio, purtroppo per loro ad attenderli fuori c’erano gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Avevano appena svaligiato una villa: arrestati

Sono dunque finiti in manette due cittadini stranieri, arrestati in flagranza di reato per il reato di furto in abitazione.

Le indagini sono iniziate quando un cittadino residente a Busto Arsizio, rientrando a casa, ha sorpreso dei malfattori all’interno della propria abitazione. I soggetti sono fuggiti a bordo di un’autovettura di cui la vittima è riuscita ad annotare la targa, comunicandola subito alle pattuglie del Commissariato intervenute sul posto. Il veicolo è successivamente risultato essere a noleggio.

Il modus operandi

I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di individuare l’auto e di accertare che era utilizzata da una batteria di soggetti extracomunitari che si spostavano in tutto il territorio del Nord Italia per commettere reati di tipo predatorio, con modalità e tecniche estremamente meticolose, come la forzatura delle auto delle vittime per recuperare l’indirizzo di residenza riportato sulla carta di circolazione e le chiavi di casa.

Gli investigatori del Commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno attivato servizi di osservazione e pedinamento, che li hanno condotti fino al comune di Bareggio (MI), ove hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri che avevano appena svaligiato una villa.

Al termine degli adempimenti di rito, i due arrestati sono stati trasferiti al carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.