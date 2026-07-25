Avevano appena commesso una rapina, due minorenni arrestati durante i controlli a Rho e Pero

In campo Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco Polizia Locale di Rho e Pero e il personale Atm, controllate in modo particolare le zone delle stazioni metropolitane e ferroviarie

Su disposizione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella serata di ieri, venerdì è stato effettuato un servizio straordinario interforze di prevenzione e controllo del territorio, concentratosi nelle aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e del degrado urbano dei Comuni di Rho e Pero.

In campo Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco Polizia Locale di Rho e Pero e il personale Atm

Il servizio ha visto l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali dei Comuni di Rho e Pero, con il supporto di ATM e dei Vigili del Fuoco. L’attività è stata finalizzata, in particolare, al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati di tipo predatorio e della criminalità diffusa. I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali e i luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire condotte che incidono negativamente sul decoro urbano e sulla tranquillità dei residenti.

Controllate 574 persone, 76 veicoli e 17 esercizi commerciali

Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli mirati del territorio, verifiche su persone e veicoli, nonché accertamenti presso gli esercizi commerciali. Complessivamente, sono state sottoposte a controllo 574 persone e 76 veicoli, con accertamenti di violazioni del Codice della Strada. Sono stati altresì sottoposti a controllo 17 esercizi commerciali, con l’elevazione di nove sanzioni amministrative.

Nelle stazioni metropolitane fermate 16 persone che viaggiavano senza il biglietto

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle aree della Stazione ferroviaria di Rho e delle stazioni della linea metropolitana MM1 “Rho” e “Pero”, dove i controlli sono stati svolti anche con il supporto del personale di ATM e hanno permesso di accertare 16 violazioni per mancato pagamento del biglietto.

Arrestati due cittadini minorenni extra-comunitari che avevano rapinato da poco un loro coetaneo

Nel corso delle attività sono stati arrestati due cittadini extra-comunitari irregolari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre denunciati in stato di libertà sei soggetti, tra i quali due minori per rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere, individuati quali autori di una rapina consumata poche ore prima ai danni di un loro coetaneo.

Emessi cinque ordini di allontanamento dal territorio ai danni di persone irregolari

Adottati cinque ordini di allontanamento e accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti tre persone L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo coordinate dalla Prefettura di Milano e testimonia il costante impegno delle Istituzioni nel rafforzare i livelli di sicurezza e di legalità sul territorio. Analoghi servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane nelle aree della Città metropolitana maggiormente interessate da fenomeni di degrado e criminalità, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini spazi sicuri, decorosi e pienamente fruibili.