Nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio a Pero, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, denunciandolo anche per detenzione abusiva di armi.

Aveva droga, machete e polvere da sparo in casa: arrestato

Gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno individuato un appartamento in Piazzale Unità d’Italia, quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 23 i poliziotti appostati nei pressi dell’appartamento, dal quale proveniva un forte odore di droga, sono entrati all’interno dove era presente il 34enne.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 60 grammi di hashish, una dose di cocaina, 75 euro in contanti e due bilancini di precisione.

Sequestri nell’appartamento

Infine, in una piccola cassaforte nella camera da letto, gli agenti di via Nazario Sauro hanno rinvenuto un involucro contenente della polvere da sparo e un machete, motivo per il quale l’uomo è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi.