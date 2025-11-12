Aveva commesso una rapina a settembre: ora finisce in carcere

I Carabinieri hanno bussato alla sua porta: il 30 settembre 2025, nonostante fosse in affidamento in prova ai servizi sociali, aveva derubato un 19enne di Vanzago di soldi e cellulare

Aveva commesso una rapina a settembre 2025: ora finisce in carcere. E’ successo a Pregnana Milanese, la vittima è di Vanzago.

Rapina a settembre, ora finisce in carcere

I carabinieri della Stazione di Arluno sono arrivati in casa sua, a Pregnana Milanese, per dare esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere. Destinatario un 21enne del paese che, il 30 settembre 2025, si era reso responsabile di una rapina, sempre a Pregnana, ai danni di un 19enne di Vanzago: il 21enne si era avvicinato al giovane e, senza l’uso di armi ma con la sola minaccia, lo aveva rapinato di soldi e del cellulare. Per poi scappare.

Le indagini e il carcere

I Carabinieri si erano subito messi al lavoro, loro ad averlo riconosciuto grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza in zona. Così ieri, martedì 11 novembre 2025, i militari hanno bussato alla sua porta per notificargli l’ordinanza: il 21enne è finito nel carcere milanese di San Vittore, era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per altri reati contro il patrimonio.