Aveva commesso furti in casa a Castano Primo: ora è in carcere

Aveva commesso furti in casa a Castano Primo: ora l'uomo, di Vanzaghello, è stato portato in carcere.

Furti a Castano, ora va in carcere

Era stato arrestato per furti in concorso in abitazione commessi a Castano Primo nel luglio 2017. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere. Stiamo parlando di un 38enne di Vanzaghello, ritenuto colpevole di quei furti commessi in abitazione e nei confronti del quale era stata emessa la sentenza definitiva nel novembre 2023.

L'accompagnamento in carcere

La mattina di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione di una custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che deve scontare la pena di 2 anni di reclusione: i militari lo hanno rintracciato a Samarate. Portato in caserma per i rilievi di rito, è stato poi accompagnato in carcere.