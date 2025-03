Ieri, giovedì 27 marzo, fiamme e panico sono divampati fuori da una fabbrica di via Arconate poco dopo mezzogiorno, quando un autoarticolato ha preso fuoco per cause ancora non del tutto chiare.

Autoarticolato in fiamme nel parcheggio di una ditta

Dal mezzo, che era nelle vicinanze di altri camion e autocisterne contenenti gasolio ed è stato ritrovato adagiato su un fianco, si è sollevata una colonna di fumo alta diversi metri, con fiamme visibili da lontano. In quel momento, per pura casualità si trovava nei paraggi l'assessore Daniele Dianese, che, accortosi del tutto, ha subito allertato il 112 e la Polizia Locale, alla quale ha suggerito di chiudere la strada per agevolare l'accesso dei soccorsi e impedire il transito ai veicoli, che avrebbero potuto rischiare l'esplosione.

Di lì a poco sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Inveruno e Legnano, giunti rispettivamente con uno e due autopompe, e in tempi brevi l'incendio è stato domato.